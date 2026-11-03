Nevşehir merkezli 34 ilde dev operasyon! 100 şüpheli yakalandı

Nevşehir merkezli; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Ayrıca 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi; firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

20 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin özellikle Avanos'ta bulunan bir eğlence mekânı ve Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri, elde edilen suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları, 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanması kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç gelirine el konuldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör