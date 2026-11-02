Nevşehir’de 24 aranan şahıs yakalandı

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda açıktan hırsızlık, evden hırsızlık ve oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kasten yaralama, hakaret ve tehdit olayları kapsamında ise 3 şüpheliye işlem yapılırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kayıp olarak aranan 2 kişi ekipler tarafından bulunarak ailelerine ve ilgili birimlere teslim edildi. Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 1,46 gram esrar, 0,97 gram metamfetamin, 1 adet kesici-delici alet ile haciz yakalamalı 3 araç ele geçirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör