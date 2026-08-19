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Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:13

Nevşehir'de acı olay: 47 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Nevşehir’de kendisinden bir süredir haber alınamayan 47 yaşındaki Atakan Köylü, yakınlarının ihbarı üzerine girilen evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Köylü’nün kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

MEHTAP AYDOĞAN Yaşam
Nevşehir’de acı olay: 47 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
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Olay, Kıratlıoğlu Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Atakan Köylü'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin eve girmesinin ardından yapılan kontrolde Köylü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın bildirilmesinin ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasının ardından Köylü'nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Atakan Köylü'nün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#NEVŞEHİR

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Nevşehir'de acı olay: 47 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
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