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Giriş Tarihi: 30.09.2026 19:33

Nevşehir’de dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 1,5 milyon liralık hırsızlık ve dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik Konya ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Şahısların eylemlerini bilişim sistemlerini kullanarak yaptığı tespit edilirken, yakalanan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

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DHA Yaşam
Nevşehir’de dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı!
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Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık ve dolandırıcılık olayı ile ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, mağdurların yaklaşık 1 milyon 500 bin TL maddi zarara uğratıldığı belirlendi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Konya ve Ankara'da gizlendiklerini tespit etti. Belirlenen adreslere ilgili birimlerle koordineli şekilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yapılan UYAP sorgulamasında, hakkında '4 yıl 15 ay' kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 1 uzatılmış şarjör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#NEVŞEHİR #AVANOS #ANKARA #KONYA

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Nevşehir’de dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı!
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