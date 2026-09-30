Nevşehir’de dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Konya ve Ankara'da gizlendiklerini tespit etti. Belirlenen adreslere ilgili birimlerle koordineli şekilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yapılan UYAP sorgulamasında, hakkında '4 yıl 15 ay' kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 1 uzatılmış şarjör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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