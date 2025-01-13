Nevşehir’de feci kaza: 2 araç da alev alev yandı! 2 yaralı...

Çarpmanın etkisi ile motosiklet otomobilin altına girdi. Daha sonra otomobilin altına giren motosiklet ve otomobil bir anda yanmaya başladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak güvenli alana çekildi.