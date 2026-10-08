Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu üzerindeki Göreme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Turgut yönetimindeki 50 BD 755 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkmak istediği sırada Kayseri yönünde ilerleyen Harun A. idaresindeki 38 YC 734 plakalı kamyonetle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından otomobil kontrolden çıkarak yol üzerinde takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Nurettin Turgut ile eşi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan 81 yaşındaki Sıddık Turgut, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Nurettin Turgut ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi de kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

"CİĞERİM YANDI"

Kazaya tanık olan Celal Develi, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Develi, "Bağdaydım. Hanım, 'Tüp patladı' dedi. Baktığımda kazayı gördüm. Ciğerim yandı. Çok hızlı geliyordu" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.