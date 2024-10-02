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Giriş Tarihi: 2.10.2024 23:20

Nevşehir'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ikiye bölündü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA
Nevşehir’de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de Derinkuyu-Gülağaç kara yolunda seyir halinde olan Yusuf Y. yönetimindeki 18 LF 498 plakalı otomobil, Yazıhüyük Kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Çarpmanın etkisiyle iki parçaya bölünen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberindeki üç kişi yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

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Nevşehir'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
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