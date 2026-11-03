Nevşehir’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Yol kenarındaki trafik levhasına ve ardından bordür taşına çarpan otomobil takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.