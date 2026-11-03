Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:10

Nevşehir'de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen feci kazada sürücü ve eşi yaralandı. Araçta sıkışan çift, itfaiye ekiplerinin camı kırarak gerçekleştirdiği operasyonla kurtarılarak çevre hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Nevşehir’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
  • ABONE OL

Nevşehir-Gülşehir karayolu 1. Sulusaray kavşağı yakınlarında feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. yönetimindeki 50 EF 880 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Yol kenarındaki trafik levhasına ve ardından bordür taşına çarpan otomobil takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Araçta sıkışan sürücü Mehmet Ç. ile eşi, itfaiye ekiplerinin otomobilin ön camını kırarak gerçekleştirdiği çalışma sonucu araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NEVŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir'de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA