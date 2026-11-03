Nevşehir’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Nevşehir-Gülşehir karayolu 1. Sulusaray kavşağı yakınlarında feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. yönetimindeki 50 EF 880 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI
Yol kenarındaki trafik levhasına ve ardından bordür taşına çarpan otomobil takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.