Nevşehir’de ’gürültü’ cinayeti

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde otel sahibi Atilla Ö. (34), başka bir otelin inşaatında çalışan, Mehmet Bağcı (38) ile otelin önünden traktörle geçerken gürültü yapıyorsunuz diye tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otel sahibi Atilla Ö, pompalı tüfekle inşaat işçisi Mehmet Bağcı'yı vurarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otel sahibi Atilla Ö, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Cinayetle ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.