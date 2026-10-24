Nevşehir’de hırsızlık şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'nde, hafriyat işi yapan Y.A.'ya ait iş makinesinden yaklaşık 40 bin TL değerinde 400 litre motorin çalındı. Olayın aydınlatılması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını İ.T. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN EVİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH VE OBJE ÇIKTI

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda, şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramada çalınan 400 litre motorinin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 1 havalı tüfek, 2 pala, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 54 obje ele geçirilerek el konuldu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İ.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığının halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.