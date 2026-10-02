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Giriş Tarihi: 2.10.2026 22:01

Nevşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü Çinli turist 5 yaralı

Nevşehir’de hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3’ü Çinli turist olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü Çinli turist 5 yaralı
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Kaza, Nevşehir-Ürgüp karayolu Üçgüzeller mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Çinli turistin kullandığı otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Fukran T. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 3'ü Çinli turist olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#NEVŞEHİR
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Nevşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü Çinli turist 5 yaralı
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