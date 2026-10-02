Nevşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü Çinli turist 5 yaralı

Kaza, Nevşehir-Ürgüp karayolu Üçgüzeller mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Çinli turistin kullandığı otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Fukran T. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 3'ü Çinli turist olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.