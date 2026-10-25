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Giriş Tarihi: 25.10.2026 15:00

Nevşehir’de KPSS’ye yetişmeye çalışan öğrencilerin de bulunduğu 5 araç kaza yaptı: 2 yaralı

Nevşehir’de KPSS’ye girmek için sınav merkezlerine yetişmeye çalışan öğrencilerin de bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan 3 öğrenci ise polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara götürüldü.

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MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir’de KPSS’ye yetişmeye çalışan öğrencilerin de bulunduğu 5 araç kaza yaptı: 2 yaralı
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Kaza, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Kazada yara almadan kurtulan 3 öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara götürüldü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Halit Küçük, kızını sınava götürmek üzere yola çıktığını ve kaza sırasında kızının da araçta bulunduğunu anlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#NEVŞEHİR
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Nevşehir’de KPSS’ye yetişmeye çalışan öğrencilerin de bulunduğu 5 araç kaza yaptı: 2 yaralı
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