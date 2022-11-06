Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de otobüs devrildi: 17 yaralı
Giriş Tarihi: 6.11.2022 20:48 Son Güncelleme: 6.11.2022 21:04

Nevşehir’de otobüs devrildi: 17 yaralı

Nevşehir’de feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüsün devrilmesiyle oluşan kazada 17 kişi yaralandı.

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Nevşehir’de otobüs devrildi: 17 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Kayseri yolunda Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi İlicek mevki yakınlarında yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda ambulans ve jandarma sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan yolculardan 17'si yaralandı.

Otobüsün Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıdığı öğrenildi.

Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

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Nevşehir’de otobüs devrildi: 17 yaralı
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