Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de tanımadığı kadına tokat atmıştı! Saldırgan hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı: Meğer daha önce de…
Giriş Tarihi: 04.11.2026 12:21 Son Güncelleme: 04.11.2026 12:26

Nevşehir’de tanımadığı kadına tokat atmıştı! Saldırgan hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı: Meğer daha önce de…

Nevşehir'de bir iş yerinin önünde bekleyen kadına yaklaşarak yüzüne şiddetli tokat atmıştı. Kabusu yaşayan talihsiz kadının sağlık raporunda işitme kaybı tespit edilirken, saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganla ilgili ortaya çıkan gerçek ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

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Nevşehir’de tanımadığı kadına tokat atmıştı! Saldırgan hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı: Meğer daha önce de…
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Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: 'KOLUM ÇARPTI'

Şüpheli Tolga Ç., emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını ileri sürdü.

TALİHSİZ KADINDA İŞİTME KAYBI OLUŞTU

Olayın ardından hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirilen S.E.'nin raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

KORKUNÇ SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin kadının arkasından yaklaşarak yüzüne tokat attığı ve olayın ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

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SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelinin daha önce de kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenilirken toplam 6 suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NEVŞEHİR

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Nevşehir’de tanımadığı kadına tokat atmıştı! Saldırgan hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı: Meğer daha önce de…
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