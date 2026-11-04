Nevşehir’de tanımadığı kadına tokat atmıştı! Saldırgan hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı: Meğer daha önce de…

Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.