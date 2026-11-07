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Giriş Tarihi: 07.11.2026 10:18

Nevşehir’de yasa dışı bahis operasyonu: 90 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 20 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği soruşturmada gözaltına alınan 119 şüpheliden 90’ı tutuklandı. Operasyon kapsamında yaklaşık 1 milyar lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

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MEHTAP AYDOĞAN MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir’de yasa dışı bahis operasyonu: 90 tutuklama
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 7 ay boyunca teknik ve projeli çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraları farklı kanallar üzerinden sisteme soktukları belirlendi. Komisyon karşılığında çok sayıda kişiden banka hesap bilgilerini aldıkları tespit edilen şüphelilerin, para transferlerini bu hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği, suç gelirlerini kripto para borsaları ve kuyumcular aracılığıyla akladıkları ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekânının da şüpheliler arasındaki bağlantılarda yer aldığı belirlenirken, 6 kuyumcunun da para aklama faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. Şüpheliler tarafından kurulan şirketler ile şahsi banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar liraya ulaştığı ortaya çıkarıldı.

34 İLDE 181 ADRESE BASKIN

Toplanan delillerin ardından Nevşehir merkezli olmak üzere Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Niğde ve Aksaray'ın da aralarında bulunduğu 34 ilde 181 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 insansız hava aracı ve narkotik dedektör köpeği görev aldı. Operasyonun ilk aşamasında 100 şüpheli yakalanırken, devam eden çalışmalarla gözaltı sayısı 119'a yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 90'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Öte yandan suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen mali incelemeler kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu bildirildi.

#AVANOS #ADANA
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Nevşehir’de yasa dışı bahis operasyonu: 90 tutuklama
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