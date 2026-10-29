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Giriş Tarihi: 29.10.2026 20:12 Son Güncelleme: 29.10.2026 20:28

Nevşehir'deki faciada acı detay! Aynı aileden 3 kişi enkaz altında kaldı

Nevşehir Göreme açık hava müzesi girişinde bir peribacasının çökmesi faciaya dönüştü. Turistik bölgede yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. SABAH’ın ulaştığı isimler acı tabloyu gözler önüne serdi. Yaralılar arasında Fransız uyruklu aynı aileden 3 kişi bulunurken, 8 yaşındaki Nael Mgattaf’ın hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Nevşehir’deki faciada acı detay! Aynı aileden 3 kişi enkaz altında kaldı
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Nevşehir Göreme açık hava müzesi girişinde meydana gelen Peribacası çökmesi faciayla sonuçlandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Fransız vatandaşı 37 yaşındaki Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert, 31 yaşındaki Fatih Eray Tuna ve 31 yaşındaki Begüm Çetinkaya Tuna hayatını kaybetti.

5 KİŞİ YARALANDI! 3'Ü AYNI AİLEDEN

Çökme sonucu yaralananların ise Fransız uyruklu aileden 8 yaşındaki Nael Mgattaf, 38 yaşındaki Mhemed Mgattaf, 3 yaşındaki Isaac Ismael Mgattaf, ile 32 yaşındaki Önder Demir ve 29 yaşındaki Gül Demir olduğu öğrenildi.

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8 YAŞINDAKİ NAEL MGATTAF MÜŞAHEDE ALTINDA

Yaralılardan Nael Mgattaf'ın müşahede altında tutulduğu, diğer dört yaralının ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#NEVŞEHİR

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Nevşehir'deki faciada acı detay! Aynı aileden 3 kişi enkaz altında kaldı
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