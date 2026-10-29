Nevşehir’deki faciada acı detay! Aynı aileden 3 kişi enkaz altında kaldı

8 YAŞINDAKİ NAEL MGATTAF MÜŞAHEDE ALTINDA

Yaralılardan Nael Mgattaf'ın müşahede altında tutulduğu, diğer dört yaralının ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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