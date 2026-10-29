Nevşehir’deki faciada acı detay! Aynı aileden 3 kişi enkaz altında kaldı

Nevşehir Göreme açık hava müzesi girişinde meydana gelen Peribacası çökmesi faciayla sonuçlandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Fransız vatandaşı 37 yaşındaki Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert, 31 yaşındaki Fatih Eray Tuna ve 31 yaşındaki Begüm Çetinkaya Tuna hayatını kaybetti.