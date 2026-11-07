Nevşehir’deki yangında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Olay, Nevşehir merkez Raşitbey Mahallesi Eski Hamam Sokak'ta, Külliye Camii karşısındaki metruk binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın garaj bölümünde bulunan hurda araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada garajda araçla ilgilendiği öğrenilen 14 yaşındaki A.E.'nin de kıyafetleri alev aldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYSERİ'YE SEVK EDİLMİŞTİ

Vücudunun yaklaşık yüzde 80'inde yanık meydana gelen A.E., buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Yoğun tedavi altına alınan 14 yaşındaki çocuk, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesini sürdürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör