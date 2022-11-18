Haberler Yaşam Haberleri Nevzine tatlısı tarifi: Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:57

Nevzine tatlısı tarifi: Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

18 Kasım tarihli Gelinim Mutfakta yeni bölümde Nevzine tatlısı yapılıyor. Nevzine tatlısı tarifi ile vatandaşlar en yüksek puanı almak istiyor. Peki Nevzine tatlısı tarifi: Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Nevzine tatlısı tarifi: Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bugün Gelinim Mutfakta programında geçen Nevzine tatlısı tarifi araştırma konusu haline geldi. Nevzine tatlısı için öncelikle şerbeti için, su, şeker ve limon su gerekiyor. Bu noktada "Nevzine tatlısı tarifi ile nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta Nevzine tatlısı tarifi ve detaylar...

MALZEMELER

125 gram tereyağ

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

3.5 su bardağı un

1 su bardağı çekilmiş ceviz

Şerbeti İçin:

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

1 çay bardağı pekmez

1 dilim limon

Üzeri İçin:

1 avuç ceviz (miktarı isteğe göre)

1 avuç toz Antep fıstığı

TARİF

Tarife önce şerbetini hazırlayarak başlayın ki tatlınız olana kadar soğusun. Tencereye şekeri ve suyu koyup karıştırın. Ocağa alın.

Üzerine limon da ilave ederek 6-7 dakika kaynatın. Ocaktan alıp pekmezi karıştırın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için, yoğurma kabına sıvı malzemeleri koyun. Biraz karışmasını sağlayın.

Aldığı kadar unu ve kabartma tozunu koyup ele yapışmayan hamur yoğurun.

En son cevizi ilave edin. Yağlanmış fırın kabına koyup elinizle yayarak düz hale getirin.

Çatalla boyuna veya enine çizikler atın.

Önceden ısıtılmış 180- 190 derecede fırında kızarana kadar pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti dökün. Ceviz ve antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nevzine tatlısı tarifi: Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA