Niğde-Kayseri yolunda otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde istikametine seyir halinde olan Arda Arısoy (30) yönetimindeki 01 AZY 968 plakalı otomobil saat 09.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Arda Arısoy ile araçta yolcu olarak bulunan İ.S. (27) ve B.E. (32) yaralandı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Arda Arısoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.