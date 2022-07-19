Niğde sokaklarında sansar dolaştı

Niğde'nin Bor Caddesi'nde park halinde olan bir aracın motor bölümüne saklanan sansar, daha sonra oto sanayisinde ön kaputun içerisinde görüntülendi.

Aracın motor bölümünden vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışılan sansar, oradan da kaçarak bir lokantaya sığındı. İyice bitkin düştüğü görülen sansar lokanta işletmecisinin Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine haber verdi.

Belediye görevlileri onu lokanta içerisinde yakalayarak barınağa götürdüler. Sansarı doğal hayatına bırakılacağı belirtildi.