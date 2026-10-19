Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağına demir sopalı darp iddiası: "Hem dövdü hem video çektirdi"

"HEM DÖVDÜ HEM VİDEO ÇEKTİRDİ"

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Eymen D., cumartesi günü iş yeri sahibinin kendisini ve arkadaşını üst kata çağırdığını belirterek, "Bizi tuvalete kilitledi. Bir yere ayrılmayın, ben geliyorum dedi. Daha sonra aşağıdan demir sopa alıp geldi. Hiçbir şey söylemeden bizi dövmeye başladı. Gitmek istediğimizi söyledik ama izin vermedi. Tepki gösterdiğimizde başka bir çalışanı çağırıp video çektirdi. Ardından aşağıdan tahta süpürge sapı getirdi. Hem dövdü hem video çektirdi. En son süpürge sapını üzerimizde kırdı" dedi.



"DAYAKTAN SONRA BİZE TEMİZLİK YAPTIRDI"

Darbın ardından yeniden tuvalete kilitlendiklerini ileri süren D., iş yeri sahibinin bir süre sonra kapıyı açarak kendilerini aşağı gönderdiğini söyledi. D., "Bizi aşağı indirdikten sonra yarım saat, bir saat kadar temizlik yaptırdı. Sonrasında eve gönderdi. 'Dövme bizi bu kadar' dedik ama hiçbir şey dinlemedi. Demir sopayla da tahta süpürge sapıyla da dövdü. Sırtım, bacaklarım morardı. Kafamın arkasında şişlik var, dudağımın içi patladı. Doğru düzgün hareket edemiyorum. Sırtımın üzerine yatamıyorum, otururken bile ağrı çekiyorum" ifadelerini kullandı.