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Giriş Tarihi: 10.11.2026 15:45

Niğde'de 9'uncu kattan düştü: Rukiye Demirel'in ölümünde cinayet şüphesi! 1 tutuklama

Niğde’de dün akşam satlerinde bir apartmanın 9’uncu katından düşen Rukiye Demirel hayatını kaybetti. 40 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Durmuş Demirel tutuklandı.

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Niğde’de 9’uncu kattan düştü: Rukiye Demirel’in ölümünde cinayet şüphesi! 1 tutuklama
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Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9'uncu katındaki penceresinden düştü. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rukiye Demirel'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

EŞİ TUTUKLANDI

Rukiye Demirel'in ölümüne ilişkin başlatın soruşturma kapsamında olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Demirel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#NİĞDE

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Niğde'de 9'uncu kattan düştü: Rukiye Demirel'in ölümünde cinayet şüphesi! 1 tutuklama
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