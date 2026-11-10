Niğde’de 9’uncu kattan düştü: Rukiye Demirel’in ölümünde cinayet şüphesi! 1 tutuklama

EŞİ TUTUKLANDI

Rukiye Demirel'in ölümüne ilişkin başlatın soruşturma kapsamında olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Demirel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör