Niğde’de berber dehşeti! Çıraklarına işkence etti iddiası: Cani yeniden gözaltına alındı!

Olay, 17 Ekim'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaföründe çıraklık yapan Y.E.D. (15) ile arkadaşı, işletme sahibi S.G. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından S.G. iddiaya göre, 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı.