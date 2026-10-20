Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de berber dehşeti! Çıraklarına işkence etti iddiası: Cani yeniden gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:43

Niğde'de berber dehşeti! Çıraklarına işkence etti iddiası: Cani yeniden gözaltına alındı!

Niğde'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 2 çırağını öldüresiye darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan berber yeniden gözaltına alındı. Çocukları demir sopalarla döverek tuvalete kilitlemiş…

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DHA Yaşam
Niğde’de berber dehşeti! Çıraklarına işkence etti iddiası: Cani yeniden gözaltına alındı!
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Olay, 17 Ekim'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaföründe çıraklık yapan Y.E.D. (15) ile arkadaşı, işletme sahibi S.G. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından S.G. iddiaya göre, 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı.

ÇOCUKLARI DEMİR SOPALARLA DÖVMÜŞ

Çıraklar, temizliği bitirdikten sonra eve giderek durumu ailelerine anlattı. Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileleri, polise gidip S.G.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINDA

Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine berber S.G., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. S.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NİĞDE

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Niğde'de berber dehşeti! Çıraklarına işkence etti iddiası: Cani yeniden gözaltına alındı!
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