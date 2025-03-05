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Giriş Tarihi: 5.3.2025 11:13 Son Güncelleme: 5.3.2025 11:25

Niğde’de Dr. Burak Yörük’ü bıçaklayan şüpheliden şoke eden ifade: Bana yapay zeka yerleştirdi!

Niğde’de Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük, daha önce beyin ameliyatını yaptığı T.S.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Dört yerinden bıçaklanan Dr. Yörük’ün tedavisi devam ederken saldırgan T.S.’nin ifadesi ortaya çıktı…

DHA
Niğde’de Dr. Burak Yörük’ü bıçaklayan şüpheliden şoke eden ifade: Bana yapay zeka yerleştirdi!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Doktor Yörük'ün, bir süre önce T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

İFADESİ ŞAŞKINLIK YARATTI: BANA YAPAY ZEKA YERLEŞTİRDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.

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Niğde’de Dr. Burak Yörük’ü bıçaklayan şüpheliden şoke eden ifade: Bana yapay zeka yerleştirdi!
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