Niğde’de Dr. Burak Yörük’ü bıçaklayan şüpheliden şoke eden ifade: Bana yapay zeka yerleştirdi!

İFADESİ ŞAŞKINLIK YARATTI: BANA YAPAY ZEKA YERLEŞTİRDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.