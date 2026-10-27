Niğde’de genç kızın feci sonu: Çatı katında ölü bulundu!

İlk belirlemelere göre, genç kızın polis memuru olan babasına ait beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi. B.R.Ü.'nün cenazesi ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!