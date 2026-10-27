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Giriş Tarihi: 27.10.2026 22:13

Niğde’de genç kızın feci sonu: Çatı katında ölü bulundu!

Niğde'de 22 yaşındaki B.R.Ü., isimli genç kız çatı katında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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İHA Yaşam
Niğde’de genç kızın feci sonu: Çatı katında ölü bulundu!
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Olay, Niğde-Bor yolu üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki B.R.Ü., binanın çatı katında ölü halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, genç kızın polis memuru olan babasına ait beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi. B.R.Ü.'nün cenazesi ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Niğde’de genç kızın feci sonu: Çatı katında ölü bulundu!
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