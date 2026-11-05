Niğde’de iki tır kafa kafaya çarpıştı! 2 sürücü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyü Saklıbahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulukışla'dan Pozantı istikametine seyir halinde olan Hacı Ömer Coşkun yönetimindeki çekici ile karşı yönden gelen Cemil Demir idaresindeki çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından her iki tırın sürücüsü de araçlarında ağır şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 24 yaşındaki Hacı Ömer Coşkun ile 42 yaşındaki Cemil Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki sürücünün hayatını kaybettiği kaza, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör