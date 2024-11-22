Niğde’de kadın ve erkek evde ölü bulundu

Niğde'de kayıp olarak değerlendiren Ramazan Özkan adlı bir kişiden bir gündür haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu.

Kayıp Ramazan Özkan'ın yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Bor ilçesi TOKİ Mahallesinde Güneş Sitesinde K2-18 numaralı apartmandaki bir dairede olabileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri evin içerisine girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Polis ekipleri içerde 1 erkek ve 1 kadının cansız bedenini buldular. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramazan Özkan (39) ve Hüsniye Yalçın (48) adlı kadının öldüğünü tespit ettiler. Meydana gelen olay Bor cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.