Niğde’de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çamardı-Pozantı kara yolunun Beyazkışlakçı mevkisinde meydana geldi. Selahattin Değirmenci (54) idaresindeki 01 BDK 910 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Adem Kaplan (67) yönetimindeki 55 H 4848 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobildeki İsmail Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki araçta yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.