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Giriş Tarihi: 05.11.2026 20:48

Niğde'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada İsmail Kaplan (72) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Niğde’de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Çamardı-Pozantı kara yolunun Beyazkışlakçı mevkisinde meydana geldi. Selahattin Değirmenci (54) idaresindeki 01 BDK 910 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Adem Kaplan (67) yönetimindeki 55 H 4848 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobildeki İsmail Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki araçta yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#NİĞDE #POZANTI
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Niğde'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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