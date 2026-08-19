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Giriş Tarihi: 19.08.2026 13:02

Niğde'de korkutan kaza: Otomobiller birbirine girdi! 8 yaralı

Niğde'de korkutan bir kaza meydana geldi. İki otomobilin birbirine girdiği kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

DHA
Niğde’de korkutan kaza: Otomobiller birbirine girdi! 8 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Niğde-Adana kara yolu Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 51 ET 905 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 AFL 223 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#NİĞDE #ADANA

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Niğde'de korkutan kaza: Otomobiller birbirine girdi! 8 yaralı
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