Niğde’de mumya satmaya çalışan 7 kişi tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında, tarihi bir mumyayı satmaya çalışan 6 kişi yapılan operasyon sonunda yakalanmış ve daha sonra elde edilen bilgiler sonunda 1 kişi daha gözaltına alınarak toplam gözaltına alınan kişi sayısı 7'ye yükselmişti.

Kemerhisar Kasabasına jandarma tarafından yapılan operasyonda H.G. isimli şahsa ait bağ evinde, Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen mumya ele geçirilmişti.

Jandarma tarafından titizlikle yürütülen operasyon sonucunda H.O., H.G., İ.E., K.A., M.A., R.E. ve Ş.K. isimli kişilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Bor İlçe Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldılar. Yapılan yargılamada sonunda H.O., H.G., İ.E., K.A., M.A., R.E. adlı 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen mumyanın bulunduğu alanda, Jandarma eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kazı çalışmaları yapılacağı belirtildi.