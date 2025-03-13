Türkiye bu olayı konuşuyor! Niğde’de bulunan mumya ile ilgili şok ayrıntı: Meğer bir yıl boyunca…

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren ekipler, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında nerdeyse dokusu hiç bozulmamış bir erkek mumya ele geçirdiler.
Edinilen ilk bilgilere göre H.G adlı bir kişinin elinde bir mumya olduğu ve bunu satmaya çalıştığı yönünde bilgi edinen Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kişinin bulunduğu eve operasyon düzenledi.
ERKEK MUMYAYI SU KUYUSUNDA BULMUŞLAR!
Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda H.G.'yi gözaltına alarak mumyanın saklandığı ve su kuyusunun da bulunduğu bir bağ evinde erkek mumyayı buldular. Yapılan ilk soruşturmada konu ile ilgisi olduğu belirtilen H.G, K.D, R.G, Ş.K, H.O, İ.E adlı kişiler gözaltına alınarak konu geniş çaplı olarak incelenmeye başlandı. Yakalananların jandarmadaki ilk ifadelerinin ardından H.G, K.D, R.G, Ş.K, H.O, İ.E adlı kişiler Bor İlçe Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.
CENAZE ARACI İLE MÜZEYE KALDIRILDI
Dönemi henüz tam olarak bilinmeyen ve yapılacak incelemelerin ardından tespit edilmesi beklenen erkek mumyanın Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait olabileceği yönünde iddialar bulunuyor. Mumya jandarmanın ele geçirmesinin ardından belde belediyesinden temin edilen bir cenaze aracı ile bulunduğu yerden alınarak şu an da depremde zarar görmesi nedeniyle kapalı olan Niğde Müzesine kaldırılarak muhafaza altına alındı.
O MUMYA İLE İLGİLİ ŞOK DETAY: MEĞER 1 YILDIR...
Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Beldesinde gündemin en önemli konusu Kemerhisar'da ele geçirilen erkek mumyanın 1 yıl önce bulunduğu ve çeşitli evlerde yer değiştirilerek saklandığı öğrenildi.
MUMYA HANGİ DÖNEME AİT?
Merak edilen bir diğer soru ise erkek mumyanın kime ve hangi döneme ait olduğu da en çok merak edilen konu olarak gizemini koruyor. Bu sorunun cevabının oryaya çıkması için detaylı incelemelerin tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili olarak Niğde Valisi Cahit Çelik, Kemerhisar beldesinde ele geçirilen erkek mumya ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı sürdürdüğünü ve incelemelerinde devam ettiğini konunun her yönü ile incelenmesinin ardından gerekli bilgilerin paylaşılacağını söyledi.