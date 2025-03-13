Türkiye bu olayı konuşuyor! Niğde’de bulunan mumya ile ilgili şok ayrıntı: Meğer bir yıl boyunca…

Edinilen ilk bilgilere göre H.G adlı bir kişinin elinde bir mumya olduğu ve bunu satmaya çalıştığı yönünde bilgi edinen Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kişinin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

ERKEK MUMYAYI SU KUYUSUNDA BULMUŞLAR!

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda H.G.'yi gözaltına alarak mumyanın saklandığı ve su kuyusunun da bulunduğu bir bağ evinde erkek mumyayı buldular. Yapılan ilk soruşturmada konu ile ilgisi olduğu belirtilen H.G, K.D, R.G, Ş.K, H.O, İ.E adlı kişiler gözaltına alınarak konu geniş çaplı olarak incelenmeye başlandı. Yakalananların jandarmadaki ilk ifadelerinin ardından H.G, K.D, R.G, Ş.K, H.O, İ.E adlı kişiler Bor İlçe Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.