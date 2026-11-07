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Giriş Tarihi: 07.11.2026 23:18

Niğde'de silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı

Niğde’nin Kiledere beldesinde meydana gelen silahlı olayda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

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Hayrettin YENEL Hayrettin YENEL
Niğde’de silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı
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İddiaya göre, M.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda M.Ö., yanında bulunan silahla R.E. ve Y.D.'ye ateş açtı. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan R.E., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Y.D.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, silahlı saldırının nedeni ve olayın ayrıntılarının belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NİĞDE
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Niğde'de silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı
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