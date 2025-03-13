Niğde’de şok baskın! Kaçakçıların satmaya çalıştığı mumya ele geçirildi!

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nde yaşayan H.G., elinde bulunan bir mumyayı satmaya çalışırken jandarma ekiplerinin radarına takıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, su kuyusunun da bulunduğu bir odada neredeyse hiç bozulmamış bir erkek mumya ele geçirildi. Şüpheli H.G. ile birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı.

MUMYA NİĞDE MÜZESİNE KALDIRILDI

Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mumya, incelemelerin yapılması için Niğde Müzesine götürüldü. Ancak müze, depremde zarar gördüğü için kapalı olduğundan, eser özel bir koruma alanına alındı. Yetkililer, mumyanın hangi döneme ve kime ait olduğunun yapılacak detaylı analizlerle belirleneceğini açıkladı. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.