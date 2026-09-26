Niğde’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Bor-Zengen kara yolunda meydana geldi. Mustafa U. (60) yönetimindeki mısır yüklü tır, Kenan Karakuş'un (53) kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Kenan Karakuş ile araçta yolcu konumundaki Uğur Kılıç'ın (42) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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