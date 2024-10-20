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Giriş Tarihi: 20.10.2024 20:53 Son Güncelleme: 20.10.2024 21:52

Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Niğde’nin Gökbez köyünde ön tekeri kopan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Hayrettin YENEL
Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişide ağır yaralandı. Olay Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Gökbez köyünde meydana geldi. Köy yakınında bulunan tarlasına buğday ekimi yaptıktan sonra köye dönen Ramazan Karakaya'nın kullandığı traktörün henüz bilinmeyen bir nedenle ön tekerlerinden biri koptu. Birden yalpalamaya başlayan traktör şarampole devrilerek ters döndü. Olayı görenler 112 yi arayarak ihbarda bulundular. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 69 yaşındaki traktör sürücüsü 69 yaşındaki Ramazan Karakaya'nın öldüğünü tespit ettiler. Kazada traktörün römork bölümünde bulunan ve Ramazan Karakaya'nın eşi olan E.K 'de ağır yaralandı. Yaralı ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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