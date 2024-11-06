Niğdeli şehit gözyaşları ile toprağa verildi

Şehit Öz için sabah saatlerinde görev yaptığı Su Altı Savunma Komutanlığında ilk tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından şehit Öz'ün cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'nın Pozantı ilçesine gönderildi. Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber dün verilmişti. İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında dün meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz ilk olarak ailesinin yaşadığı Adana'nın Pozantı ilçesinde getirilerek burada cenaze namazı kılındı.
Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'nın Pozantı ilçesinde askeri tören düzenlendi. Tören sırasında şehidin annesi Suzan Öz ve Pozantı Orman İşletmesinde yangıncı olarak görev yapan babası Ahmet Öz güçlükle ayakta durdular. Törenin ardından şehit için helallik istendi. Şehit Pozantı ilçesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Niğde'nin Ulukışla İlçesine bağlı Çiftehan köyüne getirilerek köy mezarlığında gözyaşları ile toprağa verildi. Şehidin cenazesine şehidin yakınları, köylüler, vatandaşlar, mülki ve askeri erkân katıldı. Cenaze namazı sırasında anne Suzan ve baba Ahmet Öz'ün güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye askeri ve mülki erkanın yanı sıra Öz'ün yakınları katıldı.