Niğdeli şehit gözyaşları ile toprağa verildi

Şehit Öz için sabah saatlerinde görev yaptığı Su Altı Savunma Komutanlığında ilk tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından şehit Öz'ün cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'nın Pozantı ilçesine gönderildi. Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber dün verilmişti. İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında dün meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz ilk olarak ailesinin yaşadığı Adana'nın Pozantı ilçesinde getirilerek burada cenaze namazı kılındı.