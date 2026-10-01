Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! Kara kutu ‘Pitbull’ çıktı: Sabah yeni detaylara ulaştı!

KİMYAGER VE DOKTORLU ÖZEL EKİP

Narkotik ekipleri, eski bir gümrük müşaviri olan Karabaş'ın emdirme ve serpme yöntemiyle Güney Amerika ülkelerinden yüklediği yasal yük görünümündeki kokaini Ambarlı limanına indirdiğini, daha sonra uyuşturucunun özel laboratuvarlarda yurtdışından getirilen doktor ve kimyagerler tarafından ayrıştırıldığını tespit etti. O dönemdeki uçuş kayıtları ve yolcu listeleri incelendiğinde ise ilginç bir detay ortaya çıktı. 4.9 tonluk dev sevkiyatın Kolombiya'daki hazırlık süreci başladığı esnada, baş kimyager Jose Rodrigo B.L.'nin 3 meslektaşıyla birlikte laboratuvar altyapısını kurmak için 1 Şubat 2020'de İstanbul'a giriş yaptığı tespit edildi.