Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! Kara kutu ‘Pitbull’ çıktı: Sabah yeni detaylara ulaştı!

Tarihler 9 Haziran 2020'yi gösterdiğinde bir ihbarı değerlendiren Kolombiya polisi, ülkenin güneybatısındaki Buenaventura Limanı'na demirleyen Singapur bandıralı A.P. Moller isimli gemide arama başlattı. "Dora" isimli narkotik köpeği gemiye girdiğinde aşırı tepki vermesine rağmen , konteynerlerde kokaine dair hiçbir ize ulaşılamadı. Ancak gemiden alınan numuneler Cali'deki Adli Tıp Laboratuvarı'na gönderilince asıl gerçek ortaya çıktı. İnceleme sonucu granül kauçuk maddesine emdirilmiş halde toplam 4 ton 928 kilo kokain ele geçirildi.
VARIŞ NOKTASI TÜRKİYE
Ülke tarihinin en büyük kokain operasyonunun ardından dönemin Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, uyuşturucunun piyasa değerinin 265 milyon dolar, geminin son varış noktasının ise İstanbul Ambarlı Limanı olduğunu duyurdu.
ÖZEL EKİP KURULDU
Kolombiya'dan gelen bilgiler doğrultusunda küresel uyuşturucu ağının Türkiye ayağını çözmek için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Şube ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Ambarlı Limanındaki geriye dönük liman kayıtları, şirket hareketleri ve gümrükleme işlemleri mercek altına alındı. Yapılan incelemede Kolombiya'dan granül kauçuk ithal eden firmanın "MK Kimyevi Maddeler" şirketinin sahibi Murat Karabaş olduğu belirlendi. Karabaş teknik ve fiziki takibe alındı.
KİMYAGER VE DOKTORLU ÖZEL EKİP
Narkotik ekipleri, eski bir gümrük müşaviri olan Karabaş'ın emdirme ve serpme yöntemiyle Güney Amerika ülkelerinden yüklediği yasal yük görünümündeki kokaini Ambarlı limanına indirdiğini, daha sonra uyuşturucunun özel laboratuvarlarda yurtdışından getirilen doktor ve kimyagerler tarafından ayrıştırıldığını tespit etti. O dönemdeki uçuş kayıtları ve yolcu listeleri incelendiğinde ise ilginç bir detay ortaya çıktı. 4.9 tonluk dev sevkiyatın Kolombiya'daki hazırlık süreci başladığı esnada, baş kimyager Jose Rodrigo B.L.'nin 3 meslektaşıyla birlikte laboratuvar altyapısını kurmak için 1 Şubat 2020'de İstanbul'a giriş yaptığı tespit edildi.
KARA KUTU "PİTBULL" ÇIKTI
Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilen sevkiyatların finansman sağlayıcısının ismini de bulmaya çalışan polis, "Pitbull" lakaplı gizemli bir isme ulaştı. Telefon dinlemelerinde bu ismin Nihat Dindar olduğu ortaya çıktı. Dindar'ın Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilen sevkiyatların finansmanını sağlayan ve ara bağlantıları kuran kilit isimlerden biri olduğu belirlendi.
15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
11 Ocak 2022 tarihinde Karabaş'ın, Kolombiya'dan "hayvan derisi" ithalatı maskesi altında yeni bir sevkiyat organize edeceğinin belirlenmesinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Murat Karabaş'la birlikte15 kişi gözaltına alındı. Milyarlık trafiğin gizli kara kutusu Dindar'a ise bir türlü ulaşılamadı.
NE OLMUŞTU?
Bolivya'nın Santa Cruz şehrinde 300 kilo kokain ile yakalanan Nihat Dinar, duruşmasına dakikalar arkadaşıyla çıktığı motor yolculuğunda sürücünün silahlı saldırısına uğradı. Kafasına bir el ateş edilen Dinar olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıdan 3 dakika önce ise bir kişinin daha öldürülmüş olması iki cinayetin organize işlenme ihtimalini akla getirdi. Dinar'ın bildiklerini mahkemede anlatmasından korktukları için Meksika merkezli ünlü Körfez Karteli Akrepler Grubu tarafından infaz edildiği ileri sürüldü.