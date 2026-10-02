Nihat Dindar milyarlık uyuşturucu hattının kara kutusu çıkmıştı! Sabah son görüntülerine ulaştı: İşte “Pitbul” kendi infazına böyle gitmiş…

BİLİMSEL KRİZDEN FAYDALANIP CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Ancak geçtiğimiz Eylül ayında ilginç bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Santiago Merkezli Şili Kamu Sağlığı Enstitüsü (ISP) resmi laboratuvar raporunu açıkladı. Rapor, Şili Savcılığı'nın "108 ton uyuşturucu emdirilmiş" tezini büyük ölçüde sarstı. ISP, ahşap kütüklerde uyuşturucu bulunduğunu doğruladı ancak bunun kasıtlı bir emdirme değil, %5'in altında konsantrasyona sahip bir "bulaşma" olduğunu rapor etti. Bolivya'daki kereste üreticileri, bu dava yüzünden 15 milyon dolardan fazla doğrudan zarar ettiklerini ve ihracatın durmasıyla 35 milyon dolarlık bir pazarı kaybettiklerini açıkladı.