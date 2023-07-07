Nihat Kahveci’den eski eşine nafaka çalımı

Beşiktaş'ıneski futbolcusu Nihat Kahveci 2003'te evlendiği Pınar Kaşgören'den 2014'te boşandı. Kahveci eski eşine aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere aylık toplam 50 bin nafaka ve iki çocuk için 1200 euro eğitim ücreti ödemeyi kabul etti. Kahveci, Kaşgören'e 2 milyon 250 bin TL tazminat, İstanbul Ataşehir'de 2 daire, İspanya'da lüks araç vermişti. Kahveci 2015-2017 arası biriken 2 milyon 241 bin TL nafaka borcunu, eski eşiyle anlaşarak 1.5 milyon TL olarak ödedi. Kahveci, imzaladıkları protokolde aylık düzenli 4 bin TL nafaka ödenmesi halinde nafaka alacağı talep edilmeyeceğini, icra işlemi yapılmayacağını Kaşgören'in taahhüt ettiğini ileri sürdü. Kahveci bu süreçte aylık 50 bin TL ödediği nafakanın 4 bin TL'ye düşürülmesi için İzmir Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Futbolu bırakmasının yanında yorumculuğunun da sona erdiğini belirten Kahveci, geçim sıkıntısı nedeniyle aracını sattığını, gelir ve malvarlığında düşüş olduğuhu belirtip eski eşine 2 bin TL, çocuklara da biner TL'den toplam 4 bin TL nafakaya hükmedilmesini istedi. Kaşgören ise Kahveci'nin gelir durumunun boşandıktan sonra arttığını belirtip, davaya dayanak olsun diye mallarını temlik ettiğini ileri sürerek davanın reddini istedi. Mahkeme Kahveci'nin mali durumunda bir eksilme olmadığını belirterek davanın reddine karar verdi. Ardından İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi, Kahveci'nin davasını kabul edip aylık 4 bin TL yoksulluk ve iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Kaşgören karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu. İstinaf mahkemesinden istediği sonucu alamayan Kaşgören kararın bozulması için davayı Yargıtay'a taşıdı.