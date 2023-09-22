Nikâh şahidi olan amcasını öldürdü

İstanbul Sancaktepe'de bir şahıs tartıştığı amcasını öldürdü, 5 yaşındaki oğlunu da yaraladı. Olay, Safa Mahallesi'nde geçtiğimiz haftasonu yaşandı. İddialara göre, Vahit Tahiroğlu (40) ile ağabeyinin eşi arasında yaşadıkları aile apartmanında halı yıkama nedeniyle tartışma çıktı. Tahiroğlu tartışma sırasında yengesini darp etti. Bir gün sonra darp edilen kadının oğlu Yalçın Tahiroğlu (30) ile amcası Vahit Tahiroğlu arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yalçın Tahiroğlu, 7 yıl önceki nikâhında şahidi olan amcasına kurşun yağdırdı. Açılan ateşte Vahit Tahiroğlu ile yanındaki 5 yaşındaki oğlu K.T. yaralandı. Yaralılardan Vahit Tahiroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin yakaladığı Yalçın Tahiroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.