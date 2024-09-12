Nikâha vinçle gittiler

Manisa'da vinç operatörü Doğan Çoban (31), kullandığı vinci gelin arabası yaptı. 15 yıllık vinç operatörü Doğan Çoban, evlendiği Funda Akar'a (31) sürpriz yaparak kullandığı vinci gelin arabası yaptı. Normal bir gelin arabası bekleyen Akar, Çoban'ın gelin arabası olarak vinç ile geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gelini elinden tutarak araca bindiren Çoban, eşlik eden araçlarla konvoy yaparak nikâh töreninin yapılacağı Yunus Emre Millet Çarşısı'na gitti. Nikâhları kıyılan genç çift büyük bir mutlulukla dünyaevine girdi. Damat Çoban, "Farklı bir anı olsun diye böyle bir şey düşündüm" dedi. Gelin Akar da gelin arabası beklerken vinci görünce çok şaşırdığını dile getirdi.