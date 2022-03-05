Ninni Sözleri 2022 - En Güzel, Kolayca Uyutan Bebek Ninnileri - Dandini Dandini Dastana Ve Uyusunda Büyüsün Ninnisi

Yeni doğan bebeklerin ya da çocukların hemen hepsinde uykusuzluk ve uykuya dalma problemi mutlaka gözlemlenmektedir. Anne ve baba adayları ise bu noktada çareyi ninni sözleri ve ninniler ile arar. Dandini dandini dastana ve uyusun da büyüsün ninnileri başta olmak üzere birçok ninni sözleri bulunur. 2022 Ninni sözleri ve uyutan ninniler ile bebeğinizi kolayca uyutabileceksiniz. İşte, en güzel, uyutan ninniler ve dandini dandini dastana ninnisi dinle seçeneği!

NİNNİ NEDİR?

Halk kültürü ürünlerinden birisi olan ninniler, çocukları büyüten kişilerin çocukları uyutmak için söylediği sözlere verilen isimdir. Doğaçlama olarak söylenen ninniler aynı zamanda çocuğun uzun ömürlü olması, nazardan ve hastalıktan korunması, ağlamaması, çabuk büyümesi, çocuğun gelecekte mutlu olması gibi dilekleri de içerir.

Geçmişten gününüze kadar ulaşan ve hala dillerde dolaşan birçok ninni sözleri bulunmaktadır. Genellikle ninniler sesli olarak dinletilirken birçok kişi ise ninni sözlerini kendisi okumayı tercih eder. Dandini dandini dastana ve uyusun da büyüsün ninnileri bu noktada en sık karşımıza çıkan ninniler olarak dikkat çekmektedir.

NİNNİLER

1- Dandini Dandini Dastana

En popüler bebek ninnilerinden ilki: Dandini Dandini Dastana Ninnisi

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı nenni

E….. e…e…e…

Biner atın iyisine

Düşer yolun kıyısına

Haber verin dayısına

Şeker alsın kuzusuna nenni

E…e…e…e…

2- Uyusun Da Büyüsün

Popüler olanlardan bir diğeri; Uyusunda Büyüsün ninni sözleri

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni

Dandini dandini danalı bebek

Elleri kolları kınalı bebek

Eee Eee Eee Eee

Uyu yavrum ninni

3- Çamlıbel'den Çıktım Yayan

Çamlıbelden Çıktım Yayan adlı ninni ise bebeklerin sevdiği ninnilerden bir diğeri;

Çamlıbel'den çıktım yayan

Dayan ey dizlerim dayan

Kardaş atlı bacı yayan

Bebeğimin beşiği çamdan

Yuvarlandı düştü damdan

Bey babası gelir şamdan

Bebeğimin beşiği bakır

Yerinden kalkmıyor ağır

Ben sallarım takır takır

Nenni nenni, nenni nenni

Nenni nenni, nenni bebek oy

4- Atem Tutam Ben Seni

Şimdi sıra bebekler için ninni denildiğinde akla gelenlerden Atem Tutam Ben Seni adlı ninninin sözlerinde;

Hop hopun olsun oğlum

Gül topun olsun oğlum

Sıralı kavak dibinde

Toyluğun olsun oğlum

Ev süpüre toz ede

Hamama gider naz ede

El ayağı kir içinde

Yıkamam diye naz ede

Atem tutem men seni

Şekere gatem men seni

Akşam baben gelende

Önüne atem men seni

5- Bol Soğanlı Börülce

Bol Soğanlı Börülce ninni sözleri ise aşağıda;

Ninni de ninni ninnice

Bol soğanlı börülce

Yesin benim oğlum doyunca

Mini mini yavrum ninni

Dandini dandini dan ister

Bey babasından don ister

Basmadan beğenmez oğlum

Kadifeden don ister

UYUTAN NİNNİLER

FIŞ FIŞ KAYIKÇI

Fış Fış Kayıkçı

Fış Fış Kayıkçıklasik bebek ninnileri arasında biraz daha hareketli olanlardan!

Fış fış kayıkçı

Kayıkçının küreği

Hop hop eder yüreği

Akşama fincan böreği

Yavrum yesin büyüsün

Tıpış tıpış yürüsün

Fış fış kayıkçı

Kayıkçıya gidelim

Kayığına binelim

Denizlerde gezelim

Akşam eve gidelim

Balıkları yiyelim

Eee Eeee Eee Eee

Pışş Pışş Pışşşşş Pışş

BEBEĞİM KOCAMAN

Bebeğim kocaman, onu tutamam.

Ninniler söylerim, hiç uyutamam.

Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.

Mamasını yemiyor, beni üzüyor.

Evcilik oynarken bana eş olur.

Hem anne hem baba hem kardeş olur.

Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.

Mamasını yemiyor, beni üzüyor.

NİNNİCE

Ninni ninni ninnice

Akşam baban gelince

Hani yavrum deyince

Seni önüne koyunca

Öpüp garnı doyunca

Ninni yavrum ninni

Ninni ninni hu ninni

ATEM TUTAM BEN SENİ

Hop hopun olsun oğlum

Gül topun olsun oğlum

Sıralı kavak dibinde

Toyluğun olsun oğlum

Ev süpüre toz ede

Hamama gider naz ede

El ayağı kir içinde

Yıkamam diye naz ede

Atem tutem men seni

Şekere gatem men seni

Akşam baben gelende

Önüne atem men seni

BOL SOĞANLI BÖRÜLCE

Ninni de ninni ninnice

Bol soğanlı börülce

Yesin benim oğlum doyunca

Mini mini yavrum ninni

Dandini dandini dan ister

Bey babasından don ister

Basmadan beğenmez oğlum

Kadifeden don ister

E BEBEĞİM EE EE EE

Minik minik kolları,

Düşmüş iki yanına,

Başı düşmüş yastığa,

Uyuyor mışıl mışıl,

E bebeğim ee ee ee

E bebeğim ee ee ee

UYU YAVRUM UYU



Uyu yavrum yine sabah oluyor

Uyumazsan güzel rengin soluyor

Babacığın gelmiş bize bakıyor

Uyu yavrum yine sabah oluyor

Eee Eee Eee

YUMURCAK

Asmaya kurdum salıncak

Eline de verdim oyuncak

Yine de uyumadı gitti

Şu küçücük yumurcak

ANNESİ ONU ÇOK SEVERMİŞ

Uykudan uyanmış

Gülermiş bakarmış

Annesi onu çok öpermiş severmiş

Okula gidermiş yazarmış çizermiş

Babası onu çok öpermiş severmiş

Annesi onu çok

Babası onu çok

Herkesler onu çok severmiş severmiş

Annesinin yavrusu

Kuzusu pamuğu

Annesi ninni söyler

Cankuşu dinlermiş