Nisa Suresi 24. Ayet Okunuşu - Nisa Suresi’nin 24. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Nisa Suresi müminlerin okuması gereken önemli surelerdendir. 24. Ayetinde verilen mesajlar hem kadınları hem de aile yaşantısını yakından ilgilendirir. Her bir ayetinin önemli olduğu sure 176 ayetten oluşur. Birçok fazileti bulunan sureyi okurken ayetlerin verdiği mesajları dikkate almak gerekir. Bundan dolayı Nisa Suresi 24. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okunduğunda ayrıca üzerinde düşünmek gerekir.

Nisa Suresi 24. Ayet Okunuşu

Nisa Suresi Kur'an içerisinde önemli sureler içerisinde bulunur. 176 ayetten oluşan sure oldukça uzun olmasına karşın birçok önemli mesajı içerir. Bundan dolayı ayetin Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu Müslümanları yakından ilgilendirir. Sure ismini "Kadınlar" anlamına gelen Nisa kelimesinden almıştır. Bu surenin her ayeti önemli mesajlar içerse de 24. ayet üzerinde de önemle durulur. Ayetin okunuşu şu şekildedir:

Vel muhsanatu minen nisai illa ma meleket eymanukum, kitaballahi aleykum, ve uhille lekum ma varae zalikum en tebtegu bi emvalikum muhsinine gayra musafihin. Fe mastemta'tum bihi minhunne fe atuhunne ucurehunne faridah. Ve la cunaha aleykum fima teradaytum bihi min ba'dil faridah. İnnallahe kane alimen hakima.

Nisa Suresi'nin 24. Ayeti Arapça Yazılışı

Kur'an'da geçen sureleri Türkçe anlam olarak bilmek gerekir. 24. Ayet içerisinde İslamiyet'teki evlilik şartlarından bahsedilmektedir. Surenin Arapça yazılışı ise şu şekildedir:

Nisa Suresi 24. Ayet Türkçe Anlamı

Nisa Suresi Türkçe anlamı kişilere birçok mesaj göndermektedir. Kişilere verdiği en önemli mesajlardan ilki savaş esiri olması dışında evli kadınların haram kılındığıdır. Türkçe anlamını ise şu şekilde eklemek gerekir:

Elinizin altında bulunan câriyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı; Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını, iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla (mehir vecibesini göz ardı etmeden) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan karı-koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Nisa Suresi 24. Ayet Meali

Evli kadınlarla münasebetin haram olduğu belirtilen ayette bunların dışında kadınlarla olabilecek anlaşmanın şartları üzerinde durulmuştur. Allah'ın en önemli emirlerinden biri olan 24. Ayet içerisinde aynı zamanda kişilerin iffetli yaşaması ve zinadan uzak durulması konusunda uyarılar bulunur.

Mallara mehir istemenin kişiye helal kılındığını da belirten ayet karı ve koca ilişkisi yaşandığında mehir verilmesinden bahsetmiştir. Mehir kesiminden sonraki karşılıklı anlaşmalarda ise bir günah bulunmamaktadır buyurur. Ayette kişilerin bu kadınlarla nikahlanarak faydalanmasına karşın sabit bir hak olarak mehir verilmesini önemli görmüştür.