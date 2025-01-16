Nişan atma cinayeti

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Serdar Dik (27) ve Hacer Altuntaş (24), geçen yıl 5 Ocak'ta nişanlandı. Ancak iddiaya göre, kız tarafı düğünden önce ev alınmasını istedi. Erkek tarafı da bu talebi kabul etmedi. Çıkan anlaşmazlığın ardından Serdar Dik, geçtiğimiz günlerde nişanı bozdu. Bu durumu gururuna yediremeyen gelinin 3 akrabası, Serdar Dik'e "Nişanı neden bozdun?" dedi ve saldırdı.

Serdar Dik'in babası Nevzat Dik kahvehanenin önüne gelip belinden çıkardığı silahla gelinin akrabalarına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hami Altuntaş (33) ile İ.A (45) ve H.A.'yı (16) kentteki hastanelere kaldırdı. Hami Altuntaş, yaşamını yitirdi. İ.A. ve H.A'nın tedavisi sürerken, olaydan sonra kaçan ve kısa sürede yakalanan Nevzat Dik'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.