Nişancı’da 50 yıllık tapu sorunu çözüldü

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in kararlılıkla yaptığı çalışmalar sonucu, 2010 yılında yenileme alanı ilan edilen Nişancı Mahallesi 153 adada, 50 yıldır yaşanan tapu sorunu çözüldü. Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle 218 malik tapularına kavuştu. Başkan Köken, törende yaptığı konuşmada tarihi lokasyonlarda bu işleri yapmanın kolay olmadığına dikkat çekti. Başkan Köken, "Burada da 3 kat vardı, 4 kata çıkardık. 5 diye direttik ama ancak 4 katı kurtarabildik. Ama en nihayetinde Nişancı, adresi, mülkiyeti belli, katı belli, soru sorulduğunda doğru cevap verebileceğimiz bir halde. Bu zor bölümdü. Şimdi zor bölümü bitirince dönüşümle ilgili biz de elimizden geleni yaparız. Gelecek dönemde çok daha ışıl ışıl bir Nişancı olacak. Yaptığımız peyzaj projeleri de oraya çok güzel şeyler katacak" diye konuştu. Tapularına kavuşan mahalle sakinlerinden Filiz Suran, "Şu an tapularımızı aldığımız için çok mutluyuz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel şeylerle devam edeceğini düşünüyoruz" derken, Fatma Bayram da, "Çok mutluyuz. Böyle güzel bir güne vesile olduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. Başkan Köken konuşmasının ardından hak sahiplerine tapularını teslim etti.