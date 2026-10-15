Nobel Ödüllü Aziz Sancar Diyarbakır’a geliyor!

Dünyaca tanınan Türk bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Diyarbakır'da düzenlenecek özel bir program kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek.

Dicle Üniversitesi'nin daveti üzerine gerçekleştirilecek söyleşide Sancar, bilim dünyasındaki çalışmalarını ve meslek hayatından edindiği deneyimleri anlatacak.

Dicle Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen program, 22 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

KATILIMCILARIN SORULARINI YANITLAYACAK

Bilimsel çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. Aziz Sancar, söyleşi boyunca kendi yaşamından ve bilim yolculuğundan örnekler paylaşacak. Programda katılımcıların sorularını da yanıtlaması beklenen Sancar'ın, özellikle gençlerin bilimsel çalışmalara ilgisine katkı sunması hedefleniyor.

REKTÖR ERONAT'TAN DAVET

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Aziz Sancar'ı Diyarbakır'da ağırlayacak olmaktan gurur duyduklarını belirterek vatandaşları ve üniversite camiasını programa davet etti. Üniversite yönetimi, bilimsel toplantıların, konferansların, sempozyumların ve söyleşilerin kentin akademik ve kültürel yaşamına katkı sağladığını vurguluyor. Aziz Sancar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmanın da üniversitenin bilimsel vizyonuna ve Diyarbakır'ın akademik etkinliklerine katkı sunması amaçlanıyor.