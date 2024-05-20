Non-Stop filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Non-Stop filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Non-Stop filmi bu akşam televizyon ekranında takip ediliyor. John Richardson (III) ve Christopher Brian Roach'ın senaristliğini yaptığı filmde oyuncu kadrosu oldukça zengin. ATV ekranlarında izlenecek film sinemaseverlerden tam not alıyor. İşte, Non-Stop filmi oyuncuları ve konusu...
NON-STOP FİLM KONUSU
Kimin suçlu kimin masum olduğunun film içinde belirsizliğe karıştığı Hitchcockian bir aksiyon olarak nitelenen filmde Neeson, Hava Kuvvetleri'nden emekli bir askeri canlandırıyor ve uçakta uçan 200 yolcunun hayatı şimdi onun ellerinde, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği bu durum Bill Marks'ı baş etmesi güç bir macera ve gerilimin içine sürüklüyor.
Yerden 12.000 metre yükseklikte geçen bu zamanla yarış filminde Bill, eğer hesabına 150 milyon dolar yatırılmazsa yolcuları öldürmek için fazla beklemeyeceğini söyleyen şüpheliyi bulmaya çalışır. Ancak yapacaklarını bir tek kendsine mesaj olarak göndermesi Bill'in durumunu daha da zorlaştırmıştır. Çünkü panik olan yolcular uçakta yaşanan terörün sorumlusu olarak Bill'den şüphelenmeye başlamıştır.
NON-STOP FİLMİ OYUNCULARI
Liam Neeson - William "Bill" Marks
Julianne Moore - Jen Summers
Michelle Dockery - Nancy Hoffman
Nate Parker - Zack White
Linus Roache - David McMillan
Scoot McNairy - Tom Bowen
Corey Stoll - Austin Reilly
Lupita Nyong'o - Gwen Lloyd
Anson Mount - Jack Hammond
Omar Metwally - Dr. Fahim Nasir
Jason Butler Harner - Kyle Rice
Corey Hawkins - Travis Mitchell
Frank Deal - Charles Wheeler
Shea Whigham - Marenick
Bar Paly - Iris Marianne
Jon Abrahams - David Norton
Quinn McColgan - Becca