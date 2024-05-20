Haberler Yaşam Haberleri Non-Stop filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Non-Stop filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 20.5.2024 14:55 Son Güncelleme: 20.5.2024 14:55

Non-Stop filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Non-Stop filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Non-Stop filmi oyuncuları ve konusu ile televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. 2024 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Aksiyon ve gerilim türünün vazgeçilmez ismi Liam Neeson'ın başrolde yer aldığı yapım televizyonda takip edilecek. Peki; Non-Stop filmi oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman ve nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Non-Stop filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Non-Stop filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Non-Stop filmi bu akşam televizyon ekranında takip ediliyor. John Richardson (III) ve Christopher Brian Roach'ın senaristliğini yaptığı filmde oyuncu kadrosu oldukça zengin. ATV ekranlarında izlenecek film sinemaseverlerden tam not alıyor. İşte, Non-Stop filmi oyuncuları ve konusu...

NON-STOP FİLM KONUSU

Kimin suçlu kimin masum olduğunun film içinde belirsizliğe karıştığı Hitchcockian bir aksiyon olarak nitelenen filmde Neeson, Hava Kuvvetleri'nden emekli bir askeri canlandırıyor ve uçakta uçan 200 yolcunun hayatı şimdi onun ellerinde, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği bu durum Bill Marks'ı baş etmesi güç bir macera ve gerilimin içine sürüklüyor.

Yerden 12.000 metre yükseklikte geçen bu zamanla yarış filminde Bill, eğer hesabına 150 milyon dolar yatırılmazsa yolcuları öldürmek için fazla beklemeyeceğini söyleyen şüpheliyi bulmaya çalışır. Ancak yapacaklarını bir tek kendsine mesaj olarak göndermesi Bill'in durumunu daha da zorlaştırmıştır. Çünkü panik olan yolcular uçakta yaşanan terörün sorumlusu olarak Bill'den şüphelenmeye başlamıştır.

NON-STOP FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson - William "Bill" Marks

Julianne Moore - Jen Summers

Michelle Dockery - Nancy Hoffman

Nate Parker - Zack White

Linus Roache - David McMillan

Scoot McNairy - Tom Bowen

Corey Stoll - Austin Reilly

Lupita Nyong'o - Gwen Lloyd

Anson Mount - Jack Hammond

Omar Metwally - Dr. Fahim Nasir

Jason Butler Harner - Kyle Rice

Corey Hawkins - Travis Mitchell

Frank Deal - Charles Wheeler

Shea Whigham - Marenick

Bar Paly - Iris Marianne

Jon Abrahams - David Norton

Quinn McColgan - Becca

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Non-Stop filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Non-Stop filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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