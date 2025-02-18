Normal doğum için devletin seferber olduğu anne bebeğine kavuştu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde yaşayan Saadet Birgin, 4'üncü bebeğini normal doğum ile dünyaya getirmeye karar verdi. Ancak Birgin ailesi aşırı kar yağışı ve araçlarının olmaması nedeniyle durumu Tufanbeyli Aile Hekimi Dr. Melike Bekmezulaşan'a söyledi. Aile hekimi de konuyu Sağlık Müdürlüğü'ne iletti. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, 130 kilometre uzaklıkta bulunan Birgin ailesinin evine ulaştı ve Kozan Devlet Hastanesi anne oteline getirdi.

NORMAL DOĞUM YAPIN

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen anne önceki gün 3 kilo 445 gram ağırlığında Semanur adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Hastane personeli ile birlikte bebeğiyle mutluluk pozu veren anne, "Devletimizden Allah razı olsun. Benim ve bebeğim için seferber oldular. Normal doğum yapmak istiyorum. İmkanlarımız olmadığı ve kar yağışı nedeniyle Kozan'a gitme imkanım yoktu. Özel otel konforunda ilk kez böyle bir doğumum oldu. Tüm annelere normal doğum öneriyorum hemen ayağa kalktım ve burada çok güzel hatıralarım oldu" diye konuştu. Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağlar Bozkurt, Doktor Hakan İlbeyli, bebeği ziyaret ederek hekimler adına bebeğe çeşitli hediyeler verdi.