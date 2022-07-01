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Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:52 Son Güncelleme: 1.7.2022 11:53

Noter Nasıl Olunur, Kimler Olabilir? Noter Olma Şartları Ve Aranan Nitelikler Nelerdir?

Noter Nasıl Olunur, Kimler Olabilir? Noter Olma Şartları Ve Aranan Nitelikler Nelerdir?

Noterler, resmi işlemlerde tarafların birbirine karşılıklı güvenmesini sağlamaktan sorumludurlar. Tüm hukuki anlaşmazlıklarda orta yolu bulmak ve sürecin yasalara uygun bir biçimde ilerlemesi için notere ihtiyaç vardır. Noter nasıl olunur diyorsanız eğer, öncelikle hukuk fakültesinden mezun olmanız gerekir. Kimler noter olabilir diye merak edenler şunu bilmelidir ki, bu mesleği yapabilmek için önceden hakim, savcı veya avukat olarak çalışmış olunmalıdır. Aynı zamanda, belli başlı noter olma şartları vardır. Nasıl noter olunur diye araştıranlar için detaylar yazımızda…

Noterler, tüzel ve gerçek kişiler arasındaki her türlü işleme resmiyet kazandırırlar. Noter nasıl olunur diye araştıranların en çok merak ettiği şey, nasıl bir meslek olduğudur. Bir işin, hukuka uygun olması için resmi tüm prosedürleri uygularlar. Emanet, vasiyetname, tespit ve ölümle ilgili bütün resmi durumlarda başvurulan ilk kişidirler. Sorumluluğu yüksek olan bir görev olmasından dolayı, maddi kazancı çok yüksektir. Noterin görevleri arasında, hukuken yerine getirilmesi emredilen tüm işlemleri kanunlara uygun bir biçimde hazırlamak ve devreye sokmak, taşınmaz malların ve araçların alım-satım işlemleri için sözleşmeler düzenlemek, farklı resmi kurumlar tarafından hazırlanan belgeleri hukuka uygun bir hale getirmek için imza atmak ve mühür basmak, ihtarname ve ihbarname gibi duyuruları hazırlamak, resmi belgelerin aslını ve kopyalarını düzenlemek, tercüme edilen evrakları tasdik etmek gibi pek çok önemli sorumluluk bulunur. Kimler noter olabilir diyorsanız, öncelikle adayların yukarıda sayılan görevleri layıkıyla yerine getireceğinden emin olması gerekir. Bunun dışında, bütün noter olma şartları yerine getirilmelidir. İşte nasıl noter olunur sorusunun cevabı…

Noter Olmak için Gerekenler Nelerdir?

Noter olmanın hayalini kuranlar için bazı şartlar söz konusudur. Bunlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak.
  • Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.
  • En az 23, en fazla 50 yaşında olmak.
  • Adli sicilin temiz olması ve sabıkalı olmamak.
  • Önceden memur, avukat, savcı veya hakim olarak 4 yıl çalışmış olmak ve bu mesleklerden ihraç edilmemiş olmak.
  • Adalet Bakanlığı'na noter olmak için başvuru yapmak ve noterlik belgesine sahip olmak.

Kimler Noter Olmaya Uygun Değildir?

Noter olmayı imkansız hale getiren bazı durumlar söz konusudur. Bunlar:

  • Akıl sağlığının yerinde olmaması,
  • Hakimlik, savcılık veya avukatlıktan men edilmiş olmak
  • Noterlik haricinde başka alanlarda faaliyet göstermek.

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Noter Nasıl Olunur, Kimler Olabilir? Noter Olma Şartları Ve Aranan Nitelikler Nelerdir?
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