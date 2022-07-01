Noter Nasıl Olunur, Kimler Olabilir? Noter Olma Şartları Ve Aranan Nitelikler Nelerdir?

Noterler, tüzel ve gerçek kişiler arasındaki her türlü işleme resmiyet kazandırırlar. Noter nasıl olunur diye araştıranların en çok merak ettiği şey, nasıl bir meslek olduğudur. Bir işin, hukuka uygun olması için resmi tüm prosedürleri uygularlar. Emanet, vasiyetname, tespit ve ölümle ilgili bütün resmi durumlarda başvurulan ilk kişidirler. Sorumluluğu yüksek olan bir görev olmasından dolayı, maddi kazancı çok yüksektir. Noterin görevleri arasında, hukuken yerine getirilmesi emredilen tüm işlemleri kanunlara uygun bir biçimde hazırlamak ve devreye sokmak, taşınmaz malların ve araçların alım-satım işlemleri için sözleşmeler düzenlemek, farklı resmi kurumlar tarafından hazırlanan belgeleri hukuka uygun bir hale getirmek için imza atmak ve mühür basmak, ihtarname ve ihbarname gibi duyuruları hazırlamak, resmi belgelerin aslını ve kopyalarını düzenlemek, tercüme edilen evrakları tasdik etmek gibi pek çok önemli sorumluluk bulunur. Kimler noter olabilir diyorsanız, öncelikle adayların yukarıda sayılan görevleri layıkıyla yerine getireceğinden emin olması gerekir. Bunun dışında, bütün noter olma şartları yerine getirilmelidir. İşte nasıl noter olunur sorusunun cevabı…

Noter Olmak için Gerekenler Nelerdir?

Noter olmanın hayalini kuranlar için bazı şartlar söz konusudur. Bunlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak.

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.

En az 23, en fazla 50 yaşında olmak.

Adli sicilin temiz olması ve sabıkalı olmamak.

Önceden memur, avukat, savcı veya hakim olarak 4 yıl çalışmış olmak ve bu mesleklerden ihraç edilmemiş olmak.

Adalet Bakanlığı'na noter olmak için başvuru yapmak ve noterlik belgesine sahip olmak.

Kimler Noter Olmaya Uygun Değildir?

Noter olmayı imkansız hale getiren bazı durumlar söz konusudur. Bunlar: