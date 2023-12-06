Noter sevgililerden 225 milyonluk vurgun

Nevşehir'de polis ekipleri, Avanos ilçesindeki noterde araçların ilk tescilinde projeye aykırı bilgi girişi yapıldığı ihbarını alınca çalışma başlattı. İlk olarak, ilçe noterinin başka kente tayin olmasının ardından noter vekilliğine eski Noter Başkâtibi İsmail Vural'ın görevlendirildiği tespit edildi. Ardından Vural'ın, daha önce aynı suçtan İstanbul'da soruşturma geçiren eski noter Mehmet Akıncızade ile birlikte hareket ettiği belirlendi.Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasında, İsmail Vural'ın hiçbir projede, araç muayenesi yapılmadan araçlara rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapılarak ruhsat düzenlediği, rüşvetin doğrudan ya da sigortacılar aracılığıyla başkâtibe gönderildiği ortaya çıkarıldı. Usulsüz işlemlerin, İsmail Vural'ın Avanos Noter Başkâtibi olarak çalışmaya başlayıp son iki yıldır bu görevi sürdürdüğü, özellikle de Vural'ın Avanos Noter Vekili olarak görevlendirildiği Ağustos 2023'ten itibaren usulsüz işlemlerde ciddi artış olduğu kaydedildi. Bu detay, rakamlara da yansıdı. Buna göre Avanos Noterliği'nin 2021'de yevmiye numarası 8 bin 956 iken, 2023'ün ilk 11 aylık döneminde ise 12 bin 783'e çıktı.İstanbul'da çalıştığı noterde yaptığı usulsüzlüklerden sonra meslekten atılan Mehmet Akıncızade'nin, sevgilisi Hicran Bilen ile Avanos'ta otelde kaldığı, gündüz mesainin bitmesinin ardından paralel noter gibi akşam Avanos Noterliği'ne giderek tescil bilgileri değişikliklerini yaptıkları belirlendi.Zanlıların yaptıkları işlemlerden 147 milyon kamu zararı, araç sahiplerinin ödemekten kaçındığı miktarın 406 milyon, alınan rüşvet miktarının da ortalama 225 milyon olduğu belirtildi. Toplam 500 milyona ulaşan vurgunla ilgili çalışmalarını tamamlayan Nevşehir polisi; İsmail Vural, Mehmet Akıncızade, Hicran Bilen ve rüşvete ve sahteciliğe aracılık eden Murat C., Ercan İ. ile Kadir K.'nin aralarında bulunduğu 234 şüphelinin yakalanması için 76 ilde eşzamanlı operasyon yaptı.